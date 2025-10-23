edición general
La artillería israelí bombardea el sur de Gaza, pese al alto el fuego

Tanques militares israelíes bombardearon a primera hora de este jueves la zona de Sheikh Nasser, al sur de Jan Yunis, «con potentes explosiones que se escucharon en toda la zona» indicaron fuentes locales a EFE, pese al alto el fuego firmado entre Israel y Hamás. De momento, no se han reportado víctimas por estos ataques. La zona de Sheikh Nasser se encuentra junto a la recién designada como «línea amarilla», el punto al que se han retirado las tropas israelíes dentro del territorio gazatí como parte de este acuerdo y al que la población.......

7 comentarios
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Alto el fuego y paz, esa palabra no existe en los genocidas Israelitas, siguen a lo suyo el asesinato y destrucción de Gaza.
#5 Albarkas
Es un alto el fuego un poco raro
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Estos han tomado como alto el fuego el tiempo de dejar enfrían los cañones.
meroespectador #1 meroespectador *
Esto de alto el fuego tiene poco, lo mismo los israelíes lo entienden por "disparar apuntando más hacia arriba".
Asimismov #3 Asimismov
¡Maemía! Cómo debe estar la cosa para que efe denuncie un bombardeo israelí en Gaza.
Han cambiado las tornas.
#4 Tronchador.
Vamos, que el que esperaba que esto no ocurriese es más ingenuo que un niño de 4 años.
alcama #7 alcama
El punto de entrega de armas de Hamás ( el bando derrotado) , no se ha cumplido. Obviamente Israel quiere seguridad para los próximos años, es decir, acabar con Hamás
