Artemisa II: el regreso a la Luna se retrasa a marzo por las fugas de hidrógeno

En un «te lo dije» de manual, el SLS quiso confirmar su temperamento y la prueba no pudo completarse debido a… ¡fugas de hidrógeno! La prueba WDR es un proceso largo y comenzó el 31 de enero, 39 horas antes de un lanzamiento simulado. A las 13:32 hora local, con el tanque de hidrógeno al 55%, la prueba se paró al detectarse una fuga de hidrógeno, aunque luego se decidió continuar tras calentar la conexión con los umbilicales (permitiendo dilatación de las juntas).