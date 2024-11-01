El arte rupestre antiguo reescribe la historia del desierto árabe [Eng]  

Un conjunto de grabados rupestres de animales a tamaño natural, descubierto recientemente en el desierto del norte de Arabia, podría indicar que esta región, notoriamente árida, estuvo poblada hace unos 12.000 años, contrariamente a la creencia previa de que la zona era inhabitable. Publicados en la revista Nature Communications el mes pasado, los hallazgos ayudan a llenar un vacío de larga data en la cronología arqueológica de la región, al final de la última Edad de Hielo y principios del Holoceno.