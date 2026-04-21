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"Me arrinconaba en la sacristía": el testimonio de otra víctima del cura abusador de Tenerife

El sacerdote que la Iglesia de Tenerife protegió durante décadas también abusó sexualmente de Daniel (nombre ficticio) a finales de los setenta en Vallehermoso

| etiquetas: cura , abusos
6 2 0 K 89 religion
2 comentarios
6 2 0 K 89 religion
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Al menos 20 años abusando de niños y protegido por la igkesia
1 K 22
jdmf #2 jdmf
Caso aislado número 15.899
1 K 13

menéame