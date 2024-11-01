·
Arriesgar a conciencia
A través de referencias literarias y desde su experiencia personal, la escritora Flor M. Yustas, propone superar los miedos y jugársela más a nivel individual pero también colectivo
etiquetas
cultura
libros
cultura
cultura
#1
YSiguesLeyendo
En este momento histórico de desesperanza, creo que es importante rodearnos de amigas, textos y discursos que nos ayuden a entender cuáles son nuestros límites personales y colectivos. Y una vez que veamos nuestros límites, decidir hacia dónde debemos arriesgarnos, en lo personal y en lo comunitario, para organizarnos y cambiar las dinámicas que nos han inculcado y que es necesario cuestionar, cuando no echar abajo.
Arriesgarnos sí. Pero arriesgarnos por lo que merezca la pena. Como ese
…
» ver todo el comentario
