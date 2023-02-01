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Arriba las manos: crónica del cine quinqui

En los años setenta, una nueva estrella emergió en las pantallas. Era el quinqui y su presencia masiva en los medios de la época contaba bastante sobre su contexto.

| etiquetas: cine , quinqui
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