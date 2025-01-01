edición general
Arrestan a dos jóvenes sicarios cuando iban a cometer un asesinato en Málaga

Uno de los detenidos es un menor de edad de origen sueco al que habrían captado en redes sociales y le habrían ofrecido una remuneración por el crimen

Verdaderofalso
Ojalá Vidal hubiera tenido la suerte de haber detenido a sus agresores antes del intento de asesinato
pcmaster
Por muy menor que sea debería de ser juzgado como adulto.
