9
meneos
58
clics
Arrestan a un churrero y su hijo por agresión sexual a una trabajadora temporal llegada desde Colombia para Fallas
Nada más llegar al país y alojarse en una vivienda que esta familia de churreros tiene en una localidad de la Hoya de Buñol, el padre ya habría tratado de obtener favores sexuales.
|
etiquetas
:
agresión sexual
,
valencia
,
fallas
#2
Rogue
A ver que clase de churros toca ahora en el talego
2
K
37
#8
tul
#2
glaseados
0
K
14
#1
autonomator
tic,tac,tic,tac
2
K
35
#7
josde
El churrero queriendo meter el churro.
0
K
20
#3
Gadfly
De que forma es relevante que sea churrero
0
K
7
#4
kumo
#3
Que el palo lo tendría sucio. O que ofrece porras a tamaño de churros. O que le quiso hacer la rosca. O que si era colombiana le dijo "tú eres chocolate y yo tengo aquí un churro"...
No sé, con la prensa de hoy nunca se sabe
1
K
18
#5
Dogkiller
#4
o que el churrero estaba más caliente que su palo
3
K
35
#6
kumo
#5
Mierda, se me a olvidado esa
0
K
8
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
No sé, con la prensa de hoy nunca se sabe