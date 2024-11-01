edición general
9 meneos
58 clics
Arrestan a un churrero y su hijo por agresión sexual a una trabajadora temporal llegada desde Colombia para Fallas

Arrestan a un churrero y su hijo por agresión sexual a una trabajadora temporal llegada desde Colombia para Fallas

Nada más llegar al país y alojarse en una vivienda que esta familia de churreros tiene en una localidad de la Hoya de Buñol, el padre ya habría tratado de obtener favores sexuales.

| etiquetas: agresión sexual , valencia , fallas
7 2 0 K 110 actualidad
8 comentarios
7 2 0 K 110 actualidad
Rogue #2 Rogue
A ver que clase de churros toca ahora en el talego
2 K 37
tul #8 tul
#2 glaseados xD
0 K 14
autonomator #1 autonomator
tic,tac,tic,tac  media
2 K 35
josde #7 josde
El churrero queriendo meter el churro.
0 K 20
Gadfly #3 Gadfly
De que forma es relevante que sea churrero
0 K 7
kumo #4 kumo
#3 Que el palo lo tendría sucio. O que ofrece porras a tamaño de churros. O que le quiso hacer la rosca. O que si era colombiana le dijo "tú eres chocolate y yo tengo aquí un churro"...

No sé, con la prensa de hoy nunca se sabe xD
1 K 18
#5 Dogkiller
#4 o que el churrero estaba más caliente que su palo
3 K 35
kumo #6 kumo
#5 Mierda, se me a olvidado esa xD xD xD
0 K 8

menéame