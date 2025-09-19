edición general
5 meneos
65 clics

¿Un arrendajo gris? Identifican una rara ave híbrida en Texas (ENG)

Biólogos de la Universidad de Texas en Austin, informaron el descubrimiento de un ave resultante del apareamiento entre un arrendajo verde y un arrendajo azul, afirman que podría ser uno de los primeros ejemplos de un animal híbrido que existe debido a los recientes cambios en los patrones climáticos. Las dos especies progenitoras están separadas por 7 millones de años de evolución, y sus áreas de distribución no se solapaban hasta hace unas décadas.

| etiquetas: arrendajo , hibrido , clima
5 0 0 K 104 MAmbiente
6 comentarios
5 0 0 K 104 MAmbiente
themarquesito #2 themarquesito *
#0 "Ave" es un sustantivo femenino, así que lo correcto sería "una rara ave". En cuanto a "grue", es complicado de traducir, ya que habría que crear una palabra nueva, algo así como "verul", combinación de verde y azul.
2 K 43
Ripio #4 Ripio
#2 Corregido.
0 K 20
Cuñado #5 Cuñado
#2 O "azerde", que daría un precioso epíteto: "el azerde vientre" :shit:

En la cabeza no, por favor.
0 K 11
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo *
Son córvidos pero no son del mismo género taxonómico o_o
Pd creo que son de la misma subfamilia
0 K 13
lonnegan #6 lonnegan
Arrendajo suena a alquiler bajo, por eso están casi extintos

ya cierro al salir...
0 K 11

menéame