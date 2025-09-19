¿Un arrendajo gris? Identifican una rara ave híbrida en Texas (ENG)

Biólogos de la Universidad de Texas en Austin, informaron el descubrimiento de un ave resultante del apareamiento entre un arrendajo verde y un arrendajo azul, afirman que podría ser uno de los primeros ejemplos de un animal híbrido que existe debido a los recientes cambios en los patrones climáticos. Las dos especies progenitoras están separadas por 7 millones de años de evolución, y sus áreas de distribución no se solapaban hasta hace unas décadas.