Una arrendadora tendrá que devolver 19.522 euros a su inquilino por haberle subido el alquiler de una vivienda de protección oficial de forma fraudulenta

El precio estaba fijado en 246 euros, máximo para este tipo de inmuebles, pero la mujer lo puso en 700 euros con otro contrato de mobiliario y gastos de comunidad. Según el demandante, el alquiler suscrito en 2015 vulneraba la normativa, ya que aunque se pactó formalmente una renta de 246 euros —la máxima permitida para este tipo de inmuebles—, se estableció en paralelo otro contrato de arrendamiento de mobiliario y gastos de comunidad por 454 euros, lo que en la práctica elevaba la renta mensual a 700 euros

pepel #1 pepel
Cuantos casos igual que éste habría si se inspeccionara mejor.
4
Tertuliano_equidistante #2 Tertuliano_equidistante
#1 En una inspección es imposible detectar un contrato privado. Lo que tiene que saber la gente es muchos casos de contrato incluyen cláusulas abusivas y que se puede denunciar.
1
sxentinel #4 sxentinel
#1 A patadas.
0
Doisneau #5 Doisneau
Hostia, pues como se pasen por teatinos en Malaga, hacen caja. Por si algun inspector me lee :roll:
0
placeres #3 placeres
Una pena que esto llegase al recurso de la AP y que un tribunal de primera afirmara que un acuerdo entre particulares puede saltarse la ley.

**Arrendamiento mobiliario de 450 euros, vendo boligrafo y regalo entrada

Es dificil defender la creación masivas de VPO, si cosas "habituales" como esta no son realmente castigadas.
0
#6 EISev
#3 los mismos promotores cuando te vendían la plaza de garaje adicional y el trastero por 100.000€ y si no los querías no había piso
0
#7 Borgiano
Los langostas acabarán con todo
0
UnoYDos #8 UnoYDos
Debería haber una ley en la que si especulas con una VPO, pierdas su titularidad en el momento. Putos miserables. Si ya no la necesitas que vaya a otro ciudadano que si la necesite.
0

