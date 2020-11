Arreglando problemas inexistentes en la comunidad del Software Libre

¿Cuantas mega corporaciones se necesitan para arreglar los problemas que existen en la comunidad del software libre? La respuesta parece ser “ninguna”, no solo porque no arreglan nada, de hecho empeoran las cosas, para la mayoría de nosotros al menos, para ellos no. Incluso si las acciones que toman parecen incrementar sus costes de producción, no es menos cierto que esos costes son para estas alimañas ponzoñosas perfectamente asumibles, ¿para nosotros?, para nosotros no tanto.