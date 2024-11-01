Arrasar y anexionar la tierra para el Gran Israel [PODCAST]  

Israel busca ampliar su territorio anexándose zonas de Palestina, Siria y el Líbano, donde busca que su frontera llegue hasta el río Litani. Pero para llegar hasta allí, redefiniendo ilegalmente sus fronteras, el Estado hebreo hará que los libaneses deban abandonar sus hogares y que sus tierras queden infértiles por las bombas y por el uso del fósforo blanco. Desde allí Mónica G. Prieto nos trae los testimonios del arquitecto Ahmad Baydoun, el investigador Ramzy Kayss de HRW y la investigadora en política medioambiental Julia Choucair Vizoso