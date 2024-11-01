Arrasar y anexionar la tierra para el Gran Israel [PODCAST]  

Israel busca ampliar su territorio anexándose zonas de Palestina, Siria y el Líbano, donde busca que su frontera llegue hasta el río Litani. Pero para llegar hasta allí, redefiniendo ilegalmente sus fronteras, el Estado hebreo hará que los libaneses deban abandonar sus hogares y que sus tierras queden infértiles por las bombas y por el uso del fósforo blanco. Desde allí Mónica G. Prieto nos trae los testimonios del arquitecto Ahmad Baydoun, el investigador Ramzy Kayss de HRW y la investigadora en política medioambiental Julia Choucair Vizoso
| etiquetas: fósforo blanco , genocidio , líbano , gaza , cisjordania , siria , irak
Y a Israel no se le dice nada porque no quieren problemas con EE.UU y su cuadrilla de nazis sionistas.
Con Irán se han dado cuenta que no pueden seguir con este ritmo de derroche de misiles, que conforme pasaban las semanas, no solo Irán no dejaba de lanzar misiles, sino que aumentaban el número y la precisión de los ataques sobre las bases americanas y el territorio de Israel.