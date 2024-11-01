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Arrasar y anexionar la tierra para el Gran Israel [PODCAST]  

Israel busca ampliar su territorio anexándose zonas de Palestina, Siria y el Líbano, donde busca que su frontera llegue hasta el río Litani. Pero para llegar hasta allí, redefiniendo ilegalmente sus fronteras, el Estado hebreo hará que los libaneses deban abandonar sus hogares y que sus tierras queden infértiles por las bombas y por el uso del fósforo blanco. Desde allí Mónica G. Prieto nos trae los testimonios del arquitecto Ahmad Baydoun, el investigador Ramzy Kayss de HRW y la investigadora en política medioambiental Julia Choucair Vizoso

| etiquetas: fósforo blanco , genocidio , líbano , gaza , cisjordania , siria , irak
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8 comentarios
17 4 0 K 213 actualidad
vviccio #3 vviccio *
Con todo lo que se sabe no entiendo como en Europa aún queda gente votando a partidos que apoyan o se ponen de perfil respecto a los enemigos de la humanidad.
4 K 72
#4 soberao
#3 Porque las víctimas son "moros", y los europeos somos muy esquisitos con lo de las razas y los "seres inferiores". Es todo racismo con grandes dosis de hijputismo nazi. Luego muchos líderes europeos llamando a Irán para que deje de ser "beligerante" y depongan en su actitud...
Y a Israel no se le dice nada porque no quieren problemas con EE.UU y su cuadrilla de nazis sionistas.
1 K 36
ur_quan_master #7 ur_quan_master *
#3 porque tienen dinero para comprar políticos, medios de comunicación, etc
0 K 12
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Todo es poco para el pueblo elegido. Y hasta que alguien les pare los pies, no se detendrán.
1 K 18
#5 soberao
#1 O hasta que acaben chocándose contra un muro ellos mismos como otros fascismos que en su afan imperialista acabaron dándose una hostia ellos mismos contra la realidad.
Con Irán se han dado cuenta que no pueden seguir con este ritmo de derroche de misiles, que conforme pasaban las semanas, no solo Irán no dejaba de lanzar misiles, sino que aumentaban el número y la precisión de los ataques sobre las bases americanas y el territorio de Israel.
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MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#1 Cuando veo/leo en películas y novelas de ciencia ficción que "todavía" existen cultos religiosos siempre me planteo qué posibilidad habría de que eso sea posible. Pero aquí estamos en pleno "futuro", no es que existan los cultos, es que todavía hay quienes siguen con las guerras motivadas por creencias religiosas.
1 K 28
ElBeaver #8 ElBeaver
#1 hablas como un nazi
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ElBeaver #2 ElBeaver
no es eso Rusia?
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menéame