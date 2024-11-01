Arranca el Festival Internacional de Cine de Mierda de Sueca con 85 obras de trash, gore y underground

El Festival Internacional de Cine de Mierda de Sueca, el "orgulloso e infumable" CIM, arranca su duodécima edición este miércoles en el centro municipal Bernat i Baldoví con una selección de trash, gore y underground "hecho con cuatro duros y atrezo del mercadillo". El cartel, creado por los artistas Teresa Llàcer Viel y Héctor Ferrández Motos, juega con la idea de la típica advertencia sanitaria de las cajas de tabaco. Virus Detected, Chal Halla Bol, German Horror Story, Exorcistas Carinhosos o The Golden Bagel serán algunos de los estrenos.