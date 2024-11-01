La Recomposición del Orden Global: Arquitectura de una Hegemonía Inevitable bajo la Premisa "Sobre Aviso no Hay Engaño"

El orden monopolar, está en erosión terminal. Este proceso no es producto del azar, sino de una estrategia deliberada y codificada por la República Popular China en su decimoquinto Plan Quinquenal (2026-2030). Bajo la máxima estratégica de que "Sobre Aviso no Hay Engaño", Pekín ha trazado una hoja de ruta que no solo busca la modernización interna, sino el desplazamiento definitivo de los pilares que sostenían la primacía de Washington: la supremacía tecnológica, el dominio del dólar y la arquitectura de seguridad liberal.