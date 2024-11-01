La arquitectura del engaño: ¿cómo moldean las redes sociales la nueva cultura política?

Las redes sociales se han convertido en arquitectas de una nueva cultura política. Los datos en España respaldan esa preocupación: al incentivar la economía de la atención y amplificar el pensamiento conspirativo, estas plataformas erosionan los pilares del modelo democrático liberal. El resultado es un electorado que normaliza la mentira, prioriza la eficacia sobre los procedimientos democráticos y muestra una mayor predisposición hacia liderazgos autoritarios frente al orden basado en reglas.