La arquitectura del engaño: ¿cómo moldean las redes sociales la nueva cultura política?

Las redes sociales se han convertido en arquitectas de una nueva cultura política. Los datos en España respaldan esa preocupación: al incentivar la economía de la atención y amplificar el pensamiento conspirativo, estas plataformas erosionan los pilares del modelo democrático liberal. El resultado es un electorado que normaliza la mentira, prioriza la eficacia sobre los procedimientos democráticos y muestra una mayor predisposición hacia liderazgos autoritarios frente al orden basado en reglas.

redes sociales , política
#3 tierramar *
Al establisment y los partidos tradicionales les molestan las redes porque sus mentiras, y tramas son criticadas. Las atrocidades descubiertas en los archivos Epstein, durante mucho tiempo los poderosos los descalificaban dicciendo que eran conspiranoias. Las tramas que hurdieron las cloacas del Estado contra Podemos, Monica Oltra,... si no fuera por las redes nunca se hubieran destapado.
Los poderosos quieren dominar la información, para así dibujarnos la realidad que les conviene,…   » ver todo el comentario
lixivia #1 lixivia
Ya os vais enterando de por que son gratis las redes sociales.
SolidGeorg #2 SolidGeorg
Dice bien claro que la educación es la solución al tema, pues eso: a invertir más en educación y menos demagogia y prohibición.
