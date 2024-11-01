Arquitas de Tarento, el sabio griego que creía en un universo infinito e inventó el primer artilugio volador autopropulsado

¿Quién no ha oído alguna vez la expresión sarcástica «Es más simple que el mecanismo de un sonajero»? Pues la simpleza no es cualidad reñida con la genialidad y Aristóteles atribuye la invención de ese juguete a un sabio griego que además solucionó el problema matemático de la duplicación del cubo, mejoró los intervalos musicales, realizó numerosos hallazgos científicos -unos reales, otros legendarios- y hasta fabricó un arcaico antecedente de lo que sería el cohete casi un milenio y medio antes que los chinos. Hablamos de Arquitas de Tarento.