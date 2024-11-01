Arnold Schwarzenegger entrena a su hijo Joseph Baena para su primera competición de culturismo

Baena tenía 13 años cuando Schwarzenegger reveló públicamente su existencia, fruto de una aventura extramatrimonial con su ama de llaves. Esa revelación terminó con su matrimonio de 25 años con la periodista Maria Shriver. De hecho, de los cinco hijos del exgobernador de California, Baena es quien más ha seguido sus pasos, a pesar de haber crecido principalmente con su madre. Baena hará su debut en el culturismo en el NPC Natural Colorado State, que se celebrará en el Pinnacle Performing Arts Center de Denver, Colorado.