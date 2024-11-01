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Arnold Schwarzenegger entrena a su hijo Joseph Baena para su primera competición de culturismo

Arnold Schwarzenegger entrena a su hijo Joseph Baena para su primera competición de culturismo

Baena tenía 13 años cuando Schwarzenegger reveló públicamente su existencia, fruto de una aventura extramatrimonial con su ama de llaves. Esa revelación terminó con su matrimonio de 25 años con la periodista Maria Shriver. De hecho, de los cinco hijos del exgobernador de California, Baena es quien más ha seguido sus pasos, a pesar de haber crecido principalmente con su madre. Baena hará su debut en el culturismo en el NPC Natural Colorado State, que se celebrará en el Pinnacle Performing Arts Center de Denver, Colorado.

| etiquetas: culturismo , arnold schwarzenegger , joseph baena , entrenamiento
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4 comentarios
3 1 0 K 98 Musculación
placeres #1 placeres
Si tiene la mitad, del hambre por el éxito , de la resistencia en los tendones, estructura osea, recuperación muscular tras la rotura o la capacidad de asimilar drogas estimulantes sin problemas médica graves de su padre.. Pues puede que tenga futuro.

Lo que entrenaba y se inyectaba no tenía nombre ya en su época. vaya animalada cuesta creer que llegase vivo a los 78 años con apenas unas operaciones al corazón.
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#2 srskiner
#1 uno leee una novela donde el prota es mister olimpia, actor de exito y gobernador de california y la tira por poco creíble
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#4 XXguiriXX
#2 Es el ídolo de los entrenadores de gimnasio, casi llegando a religión.
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#3 XXguiriXX
Tiene buena química con este hijo.
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menéame