Arianespace lanzará el 17 de diciembre dos satélites de la constelación Galileo

El próximo 17 de diciembre, a las 6:01 hora peninsular española, la empresa Arianespace lanzará Galileo L14, un par de satélites, con el cohete Ariane 6 desde el Puerto Espacial Europeo en la Guayana Francesa. Galileo ofrece un rendimiento excepcional en precisión de posicionamiento en tiempo real a nivel mundial, incluso en el rango de metros. También ofrece capacidades innovadoras para usuarios profesionales, como la autenticación de señales y servicios de alta precisión, además de servicios gubernamentales específicos. los satélites SAT 33 y

salteado3 #4 salteado3 *
Solo como curiosidad. En España se pueden usar perfectamente unos 15 satélites chinos Beidou. Hay varias apps de android con las que puedes forzar a que solo use esos satélites (GPS test, por ejemplo) y te marca una precisión solida y constante de 3-4 metros, a veces incluso por debajo.


play.google.com/store/apps/details?id=com.chartcross.gpstest

Es bastante probable que si tienes un teléfono android use esos satélites junto con el GPS american y el galileo europeo.
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
La órbita baja va a convertirse en la Castellana en hora punta.
#2 parladoiro
#1 La constelación Galileo está a 23.000 km, no es órbita baja.
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
#2 Ya, pero lo que digo es igualmente correcto.
