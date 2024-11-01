Arianespace lanzará el 17 de diciembre dos satélites de la constelación Galileo

El próximo 17 de diciembre, a las 6:01 hora peninsular española, la empresa Arianespace lanzará Galileo L14, un par de satélites, con el cohete Ariane 6 desde el Puerto Espacial Europeo en la Guayana Francesa. Galileo ofrece un rendimiento excepcional en precisión de posicionamiento en tiempo real a nivel mundial, incluso en el rango de metros. También ofrece capacidades innovadoras para usuarios profesionales, como la autenticación de señales y servicios de alta precisión, además de servicios gubernamentales específicos. los satélites SAT 33 y