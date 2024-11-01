Argentina: Toma y daca. Ley de Glaciares, prenda de una sucia y extorsiva negociación

A instancia del Presidente de la Nación Javier Milei, un variopinto grupo de senadores se apresta a tirar por tierra una ley construida al calor de la democracia participativa, una norma que define a los glaciares y al ambiente periglacial como bienes de carácter público, siendo deber del Estado preservarlos como reservas estratégicas de agua, proteger la biodiversidad, cuidarlos como fuente de información científica y educativa, y valorarlos como atractivo turístico.