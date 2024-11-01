edición general
6 meneos
10 clics
Argentina: Reservas bajo presión: el lunes vencen pagos de deuda por US$ 850 millones, el primer desafío postelectoral con el FMI

Argentina: Reservas bajo presión: el lunes vencen pagos de deuda por US$ 850 millones, el primer desafío postelectoral con el FMI

Después de ganar las elecciones el Gobierno afrontará el lunes su primer vencimiento de deuda con el Fondo Monetario. Se trata del pago de US$ 850 millones de intereses. Las reservas netas son negativas en US$ 11.600 millones. La cifra supera el rojo de US$ 11.000 millones que dejó Alberto Fernández, estimado por el titular del BCRA, Santiago Bausilli. Argentina debería acumular más de US$ 8.000 millones hasta diciembre para cumplir la META.

| etiquetas: argentina , intereses deuda , fmi , sin reservas
5 1 1 K 69 actualidad
12 comentarios
5 1 1 K 69 actualidad
#3 Pivorexico *
Que Milei dé conciertos :troll:
3 K 52
Findeton #12 Findeton
#11 Has dicho literalmente "Que no tienen dolares suficientes". Lo cual es falso como aclara la noticia.
0 K 13
mis_cojones_en_bata #5 mis_cojones_en_bata
@findeton ha puesto en marcha una colecta.

Todo forma parte del plan, zurdos de mierda!
0 K 13
Findeton #8 Findeton
#5 La noticia dice claramente que el Tesoro tiene dinero de sobra para realizar el pago. Lo cual es normal porque tiene superávit financiero.
0 K 13
io1976 #4 io1976
Yo aplaudo que los argentinos sigan apoyando a Milei, así el resto podremos contemplar hasta donde llega el milagro libertario liberal liberterrimo.
A difrutar la Reforma laboral curritos!!!
0 K 10
#1 Katos
¿Desafío??? Pero si ha ganado y ha pactado con el FMI y eeuu. ¿Cuál es el desafío?.
0 K 9
johel #2 johel *
#1 Que no tienen dolares suficientes. Dependen a que valor este el cambio y a cuanto les salga la emision de nueva deuda para saber si las cuentas son malas, terribles o nefastas .
3 K 56
Findeton #10 Findeton
#2 El propio artículo dice claramente que tienen dinero de sobra, no van a emitir ninguna nueva deuda. El Tesoro argentino tiene superávit financiero.
0 K 13
johel #11 johel *
#10 No es lo que he dicho, si vas a reponderME responde a algo que YO haya dicho.
0 K 11
Findeton #7 Findeton
#1 Como la propia noticia explica, el Tesoro argentino tiene de sobra dinero para hacer este pago. Basta que con pesos compre dichos DEG al BCRA y luego entregue esos DEG al FMI. Vamos, bastante irrelevante y así lo he votado.

Noticia relevante sería que el Tesoro no pudiera pagar la deuda. Pero está claro que sí va a pagar y sin problema alguno. Cosas de tener superávit financiero.
0 K 13
Format_C #6 Format_C
Un muerto viviente es Argentina.
0 K 7
Findeton #9 Findeton
#6 Cito literalmente a la noticia: "los recursos están y al pagarse con DEGs no afecta el poder de fuego del BCRA si el tipo de cambio toca la banda de arriba", dijo Juan Manuel Pazos, economista jefe de One618.

El Tesoro argentino tiene superávit financiero, tienen dinero de sobra para hacer todos los pagos de deuda.
0 K 13

menéame