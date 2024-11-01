Argentina: Reservas bajo presión: el lunes vencen pagos de deuda por US$ 850 millones, el primer desafío postelectoral con el FMI

Después de ganar las elecciones el Gobierno afrontará el lunes su primer vencimiento de deuda con el Fondo Monetario. Se trata del pago de US$ 850 millones de intereses. Las reservas netas son negativas en US$ 11.600 millones. La cifra supera el rojo de US$ 11.000 millones que dejó Alberto Fernández, estimado por el titular del BCRA, Santiago Bausilli. Argentina debería acumular más de US$ 8.000 millones hasta diciembre para cumplir la META.
| etiquetas: argentina , intereses deuda , fmi , sin reservas
Todo forma parte del plan, zurdos de mierda!
A difrutar la Reforma laboral curritos!!!
Noticia relevante sería que el Tesoro no pudiera pagar la deuda. Pero está claro que sí va a pagar y sin problema alguno. Cosas de tener superávit financiero.
El Tesoro argentino tiene superávit financiero, tienen dinero de sobra para hacer todos los pagos de deuda.