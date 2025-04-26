edición general
7 meneos
39 clics

Argentina- Plazos fijos: por qué el dólar de Milei hoy se convirtió en el enemigo número 1

Los ahorristas que invierten en plazos fijos encontraron por estos días un enemigo más fuerte que la tasa de inflación. La derrota en las elecciones presionó al alza al dólar hoy que ya se encuentra en el techo de la banda acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

| etiquetas: economía , milei , dólar , inflación
5 2 0 K 73 actualidad
14 comentarios
5 2 0 K 73 actualidad
Comentarios destacados:    
CerdoJusticiero #2 CerdoJusticiero
Hagamos una porra a ver qué nos cuentan su embajador extraoficial.

La razón es...
(a) no ha sido lo suficientemente turboliberal
(b) culpa de los zurdos
(c) culpa de la herencia recibida
(d) culpa de los chinos comunistas
(e) todas las anteriores
(f) todas las anteriores + culpa de su hermana, que lleva meses sin follárselo
(g) todas las anteriores + los perros no-muertos también pasan de percutirle

Hagan sus apuestas. Coste de la apuesta, 1€. El premio se cobra en pesos, obviamente.
7 K 117
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
#2 la C  media
1 K 31
CerdoJusticiero #4 CerdoJusticiero
#3 Por un pavo más te puedes tachar también la B, ojo.
0 K 11
bronco1890 #6 bronco1890
#2 No, la razón es que la inflación es mayor que la esperada y se come el rendimiento de los bonos. Es como si compras un bono español a un año que ahora anda pagando sobre el 2%, si dentro de un año la inflación es mayor del 2% pues has palmado pasta, aunque menos que si hubieses mantenido el dinero en una cuenta a la vista que normalmente no paga nada.
0 K 11
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#6

Si tu premisa es cierta, Milei miente con la inflación porque están pagando más de un 60% anual y la cifra de inflación debería andar por debajo del 27%.

Claro que si Milei miente (no sería raro) entonces encaja.
1 K 25
bronco1890 #9 bronco1890
#7 Pues como aquí, que te dicen que la inflación es del 2% y todos sabemos que es mentira.
0 K 11
CerdoJusticiero #8 CerdoJusticiero
#6 ¿Y por qué la inflación es mayor de lo esperada? ¿Culpa de los zurdos o de un déficit estacional de incesto?
0 K 11
bronco1890 #10 bronco1890
#8 Los políticos te dirán que es por culpa de algunas de las cosas que citabas, los economistas te dirán que las expectativas del mercado que al final no se han cumplido.
1 K 22
yopasabaporaqui #11 yopasabaporaqui
#2

h) Ha aplicado medidas intervencionistas, no es una medida liberal. Por eso es una equivocación.
0 K 11
CerdoJusticiero #12 CerdoJusticiero
#11 Eso era la (a), ¿no?
0 K 11
yopasabaporaqui #13 yopasabaporaqui
#12 Mmmm sí, se podría considerar. Pero yo no lo creo. Me explico, no sería lo suficientemente liberal si solo privatiza la educación y no todos los servicios. Pero intervenir el cambio de moneda, es que el Estado mete sus narices en el sacro santo mercado. Y eso nuestro amigo, no lo traiga, lo ve una traición.
1 K 22
HeilHynkel #5 HeilHynkel *
Con el 2% mensual (ejem, ejem) la inflación anual es del 27% (casi) Pues pagan intereses del 60% y la gente no se fía.

Este ha dejado de ser un problema para los ahorristas durante el segundo semestre de 2025, ya que el Gobierno de Javier Milei logró ubicar la inflación en la zona del 2%, mientras los rendimientos de los plazos fijos supera el 4% mensual.
0 K 16
#14 Pixmac *
#5 La inflación está inframedida por la cesta de la compra que se usa para medir el IPC. En 2024 iba a comenzar a usarse una cesta de la compra actualizada a 2018 (con mayor porcentaje de gastos en telefonía, conexión a internet,...) pero se ha parado su utilización, por lo que se sigue usando la de 2004. Por tanto, la inflación real es superior a la oficial, que algunos gastos podrán haber bajado pero los precios de muchos otros servicios y productos han subido.

www.infobae.com/economia/2025/04/26/como-afecta-a-la-inflacion-la-cana
0 K 20
Connect #1 Connect
Ay, que aguante así que en unos días me voy a la Argentina y el Dólar está más fuerte que nunca! Y no hace falta ni ir a los arbolitos de la calle Florida. En Banco Nación mismo te dan un chorro de billetes. Desde que llegó Milei bajó el dólar. A ver si vuelven los peronistas y el peso barato :troll:
0 K 11

menéame