Argentina, la ministra Bullrich se despegó de Milei y le pidió aclaraciones a Espert: “No podemos aceptar personas aliadas al narco”

La ministra de Seguridad reclamó que explique su vínculo con el detenido Fred Machado, quien le habría girado 200 mil dólares. “Nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco”. La controversia se originó en documentos del expediente judicial que tramita en Texas, contra Fred Machado condenado por narcotráfico en Argentina, donde aparece un registro de febrero de 2020 que consigna un giro de 200 mil dólares a nombre de José Luis Espert.