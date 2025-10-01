edición general
Argentina, la ministra Bullrich se despegó de Milei y le pidió aclaraciones a Espert: “No podemos aceptar personas aliadas al narco”

La ministra de Seguridad reclamó que explique su vínculo con el detenido Fred Machado, quien le habría girado 200 mil dólares. “Nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco”. La controversia se originó en documentos del expediente judicial que tramita en Texas, contra Fred Machado condenado por narcotráfico en Argentina, donde aparece un registro de febrero de 2020 que consigna un giro de 200 mil dólares a nombre de José Luis Espert.

vvjacobo #1 vvjacobo *
Sajeraos. Ni que tuviese una prueba definitiva como una foto con el narco en un yate.
Findeton #2 Findeton *
Nota, esto ocurrió en 2019, antes de que Espert se uniera a Milei, incluso antes de que Milei entrara en política, y se ha dado a conocer ahora. De hecho lo que Espert ha dicho es que ese tal Fred Machado giró ese dinero no a él sino a la organización política que él integraba.
#3 Marisadoro
#2 La entradilla:
"aparece un registro de febrero de 2020 que consigna un giro de 200 mil dólares a nombre de José Luis Espert."
