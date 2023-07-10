edición general
Argentina fue el país que menos inversión extranjera atrajo en América Latina en 2024

En un contexto donde la IED en América Latina creció un 7,1% respecto al año anterior, mientras países como Perú, México y Brasil vieron crecer su IED en 57%, 48% y 14% respectivamente, Argentina no solo no logró atraer nuevos jugadores, sino que además sufrió una retirada de capitales, incluso por parte de empresas que ya están operando en el país. La caída del 53% de la IED en Argentina se suma a un panorama económico ya deteriorado: recesión, inestabilidad cambiaria a futuro, y un clima de negocios cada vez más incierto.

| etiquetas: argentina , economía , inversión extranjera , milei
8 comentarios
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Parece que los inversores le han metido la motosierra a Milei :troll:
#1 The_real_deal
Si el estado es el que provee seguridad juridica y el presidente es un tipo que quiere meterle la motosierra al estado… me pregunto que estara pasando
Gry #4 Gry
¿Cuba consiguió más inversión extranjera que Argentina? xD
asurancetorix #7 asurancetorix
#4 No exactamente, lo que dice es que ha caído más la inversión en Argentina. O dicho de otra forma, los inversores están huyendo más de Argentina que de ningún otro país de América Latina.

Sobre Cuba, con datos también del CEPAL, el año anterior la inversión extranjera sí estaba creciendo: www.cubadebate.cu/noticias/2023/07/10/crecio-la-inversion-extranjera-d
Nómada_sedentario #6 Nómada_sedentario
Noticia que no leerás en ElEconomista...
GEP_Gun #3 GEP_Gun *
#0 al articulo le falta que es según CEPAL, BBC, y a pesar del RIGI
relacionada: www.meneame.net/story/cuales-son-paises-america-latina-mayor-aumento-i
asurancetorix #5 asurancetorix
#3 Bueno, el artículo sí especifica las fuentes, que efectivamente son el CEPAL y BBC:

Según datos de la CEPAL publicados por BBC Mundo, nuestro país registró en 2024 una caída del 53% en la Inversión Extranjera Directa (IED), siendo el de peor desempeño de la región.

Gracias por la relacionada, muy interesante.
#8 Setis
Que tontos los inversores internacionales. No saben que Argentina va como un tiro.
