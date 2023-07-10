Argentina fue el país que menos inversión extranjera atrajo en América Latina en 2024

En un contexto donde la IED en América Latina creció un 7,1% respecto al año anterior, mientras países como Perú, México y Brasil vieron crecer su IED en 57%, 48% y 14% respectivamente, Argentina no solo no logró atraer nuevos jugadores, sino que además sufrió una retirada de capitales, incluso por parte de empresas que ya están operando en el país. La caída del 53% de la IED en Argentina se suma a un panorama económico ya deteriorado: recesión, inestabilidad cambiaria a futuro, y un clima de negocios cada vez más incierto.