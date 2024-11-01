Argentina: La deuda pública no cayó y el déficit existe

La diferencia de 1,2 por ciento del PBI entre el resultado primario y el financiero incluye los intereses pagados a organismos internacionales y tenedores de bonos. Sin embargo, no tiene en cuenta aquellos de la deuda de corto plazo del Tesoro: las Letras Capitalizables –Lecap–. “Esto se debe a una consideración metodológica técnicamente válida pero conceptualmente confusa”, advierte Waldman, ya que se trata de un instrumento que capitaliza los intereses, es decir, el interés se suma al capital
| etiquetas: argentina , deuda , déficit , artificios contables
Si lo más gracioso es que Milei cuenta las trampas que hace como cargar deuda al tesoro o al banco de Argentina (no me acuerdo cual es la que se cuenta) o la mierda esta de las LECAP. Presumen de economistas y no entienden esto que es de lo más simplón.
Y como digo siempre, ojo que la culpa de como está Argentina no es solo de Milei ... pero arreglar, arregla lo mismo que un elefante en una cacharrería.
«Una persona antiarancelaria es una persona Pro china, como coca cola»
www.meneame.net/story/dira-milei-donald-trump-acuso-ser-pro-china-quie
Asi que los liberales son comunistas
Se diu ne-ga-ti-fo.
Los intereses de las Lecap se registran “bajo la línea” y no forman parte del resultado financiero base caja (lo que entra y sale efectivamente). Como el interés no “salió” de la cuenta bancaria del Tesoro (porque se capitalizó), el Gobierno no lo registra como gasto. Pero esto genera una “ilusión fiscal” ya que el Gobierno puede mostrar superávit financiero, pero su deuda está creciendo por el devengamiento de esos intereses no registrados.
Esto es como… » ver todo el comentario