Argentina: Denunció por abuso sexual a su padre, que pasó tres años preso, y ahora admite que fue una mentira impulsada por su madre  

“Mi nombre es Tomás Ghisoni, estoy haciendo este video para contar algo que me costó años decir. Cuando era adolescente acusé falsamente a mi padre de algo gravísimo y lo más difícil de admitir es que sostuve esa acusación por más de 10 años”. “Crecí escuchando que mi papá era peligroso, que tenía que tenerle miedo, que nos había hecho daño, lastimado, nos golpeaba. Y yo como hijo creí lo que me decían. No fue una mentira inventada por mí, fue una historia sostenida, repetida, impuesta por una adulta por la que yo confiaba plenamente: mi madre"