Argentina, una debacle muy trumpesca [en]

La administración Trump está haciendo tantas cosas corruptas, destructivas y simplemente estúpidas que el intento fallido de rescatar a Javier Milei (el presidente argentino al estilo MAGA) con miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses ni siquiera figura entre las diez primeras. Pero la debacle argentina está acaparando mucha atención pública, y con razón: es un caso aleccionador, una demostración descarada de la hipocresía e incompetencia de la administración.