Argelia aprueba una ley que criminaliza las prácticas coloniales de Francia y busca reparaciones

Entre estas se encuentra la agresión contra el Estado argelino, homicidios, torturas, violación sexual, discriminación racial, saqueo de recursos, ensayos nucleares y el uso de armas prohibidas, entre otras...El texto prevé sancionar cualquier actividad mediática, académica o política que glorifique o justifique la colonización francesa. También pretende castigar a quien niegue su carácter criminal. Las penas varían entre cinco y diez años de prisión, además de multas económicas.