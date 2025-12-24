edición general
Argelia aprueba una ley que criminaliza las prácticas coloniales de Francia y busca reparaciones

Argelia aprueba una ley que criminaliza las prácticas coloniales de Francia y busca reparaciones

Entre estas se encuentra la agresión contra el Estado argelino, homicidios, torturas, violación sexual, discriminación racial, saqueo de recursos, ensayos nucleares y el uso de armas prohibidas, entre otras...El texto prevé sancionar cualquier actividad mediática, académica o política que glorifique o justifique la colonización francesa. También pretende castigar a quien niegue su carácter criminal. Las penas varían entre cinco y diez años de prisión, además de multas económicas.

Ripio #1 Ripio
Francia es de esos países que por lo bajini tiene un pasado colonialista brutal.

Y visto su belicismo actual exagerado, el propósito de enmienda ni está ni se le espera,
Supercinexin #5 Supercinexin
Poco me parece para la que liaron esos hijos de puta en Argelia.

Y contamos sólo las liadas oficiales que salen en los libros de Historia del colegio, que las extraoficiales que tienes que tirar de hemeroteca y periodismo por cuenta propia son atroces. Nada que envidiar a los fascistas españoles, hablamos de miles de muertos tan solo en atentados terroristas en un solo año:

es.wikipedia.org/wiki/Organización_del_Ejército_Secreto

es.wikipedia.org/wiki/Raoul_Salan

Como siempre, la Wiki es una mierda que te da algunos nombres y fechas y fuera, pero eso sirve para empezar a leer buscar libros, hemerotecas... y aprender.
Ripio #6 Ripio
#5 Yo conozco testimonios de primera mano de franceses y es mucho peor de lo que puedas `pensar.
Muchos civiles participaron en ese tema.
Con violencia, quiero decir.

Como los colonos de Israel.
Veelicus #2 Veelicus
Que pregunten en Haiti como trata Francia a sus excolonias...
Equalite, Fraternite y no se que basura mas...
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#2 Mierdete.
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Pues están los gabachos como para que les pidan reparaciones por sus crímenes cometidosen esa ex-colonia.
