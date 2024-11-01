·
ARDE denuncia a la mayor granja de patos de Europa por maltrato animal
Una granja avícola ubicada en la región portuguesa de Benavente, ha sido denunciada por la asociación española de protección animal ARDE, por presuntos delitos de maltrato animal.
maltrato
animal
patos
actualidad
actualidad
