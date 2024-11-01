edición general
ARDE denuncia a la mayor granja de patos de Europa por maltrato animal

Una granja avícola ubicada en la región portuguesa de Benavente, ha sido denunciada por la asociación española de protección animal ARDE, por presuntos delitos de maltrato animal.

