Los archivos recientemente publicados arrojan nueva luz sobre la relación entre Chomsky y Epstein [EN]

La estrecha amistad que Chomsky mantenía con Epstein ha quedado ampliamente detallada en los millones de documentos relacionados con el fallecido delincuente sexual recientemente publicados, entre los que se incluye que Chomsky «fantaseaba con la isla caribeña». Además, hubo un intercambio en el que Chomsky escribió a Steve Bannon solicitándole una reunión introductoria. «Hay mucho de qué hablar», escribió Chomsky, añadiendo que Epstein le había facilitado su dirección de correo. Epstein también le invitó a irse de vacaciones juntos.