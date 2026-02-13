Los archivos Epstein y una élite que no rinde cuentas

Periodistas e investigadores pasarán los próximos meses hurgando en los archivos Epstein en busca de más conductas delictivas o de una nueva arista conspirativa. Pero ya se ha revelado una verdad. Con todo lujo de detalles, los documentos dejan al descubierto las actividades, antaño solapadas, de una élite que no rendía cuentas, formada en gran parte por hombres ricos y poderosos del mundo de los negocios, la política, la academia y el espectáculo. Las páginas cuentan la historia de un criminal atroz al que la clase dominante en la que...