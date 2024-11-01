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Archivo de futuros extrapolados: Relacionando situaciones del mundo real con las historias de ciencia ficción que las exploraron por primera vez [ENG]

El Archivo de Futuros Extrapolados es un motor de búsqueda inversa para la ficción especulativa. Describe una situación a la que te enfrentas y encuentra las historias de ciencia ficción que ya han analizado sus implicaciones. El catálogo relaciona historias (novelas, novelas cortas, relatos cortos, películas) con las ideas especulativas que exploran: experimentos mentales sobre tecnología, gobernanza, biología, sociedad y mucho más. Cada idea está etiquetada con ámbitos, tipos de escenarios y tipos de resultados, para que puedas filtrar...

| etiquetas: archivo , futuro , búsqueda inversa , ciencia ficción
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