El Archivo Bach de Leipzig desvela dos obras para órgano hasta ahora desconocidas del compositor alemán

Tras una investigación de más de treinta años, se publican dos chaconas para órgano de Bach compuestas en torno a 1702 y 1704 durante su etapa en Arnstadt, su primer destino profesional

4 comentarios
#4 concentrado
Espero que esas dos chaconas no suenen muy machaconas. Vale, ya me voy.
angelitoMagno #1 angelitoMagno
HE IS BACH.
alfon_sico #2 alfon_sico
Las han subido a YouTube o Spotify?
Oktarr #3 Oktarr *
#2 Sí, hay una presentación en Youtube: www.youtube.com/live/vDGRpqDq-M4
