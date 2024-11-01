Archivada por prescripción la denuncia contra el excomisionado de la Dana por la falsificación de su título

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha decretado el sobreseimiento libre de la causa abierta a raíz de una denuncia interpuesta por el Sindicato de Funcionarios Manos Limpias por falsedad documental contra el excomisionado del Gobierno central para la Dana de Valencia, José María Ángel, al entender que los hechos están prescritos y, por tanto, la posible responsabilidad penal ha quedado extinguida. En este caso, la denuncia se refiere a la supuesta falsificación en el año 1983 de un título de diplomado en archivística y biblioteco...