Archivada por prescripción la denuncia contra el excomisionado de la Dana por la falsificación de su título

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha decretado el sobreseimiento libre de la causa abierta a raíz de una denuncia interpuesta por el Sindicato de Funcionarios Manos Limpias por falsedad documental contra el excomisionado del Gobierno central para la Dana de Valencia, José María Ángel, al entender que los hechos están prescritos y, por tanto, la posible responsabilidad penal ha quedado extinguida. En este caso, la denuncia se refiere a la supuesta falsificación en el año 1983 de un título de diplomado en archivística y biblioteco...

#1 Suleiman
El objetivo ya está cumplido, que dimitiera.
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
Que vergüenza de país.
#4 Tiranoc
¡Qué narices! si desde el 83 ha colado ese título y a nadie le ha importado, ahora deberían reconocérselo xD
#5 Ganpalo
Chorpresa!!!!
Star_Stop #2 Star_Stop
El objetivo lo cumplió al falsificar su título.
