edición general
10 meneos
42 clics
Archivada la denuncia por una presunta agresión sexual de dos niñas de 12 años a otra de seis al ser inimputables

Archivada la denuncia por una presunta agresión sexual de dos niñas de 12 años a otra de seis al ser inimputables

Los supuestos ataques de las dos niñas de 12 años a otra de seis podrían haberse producido en los recreos y en el horario de la comida

| etiquetas: vitoria , agresión sexual , menores
9 1 0 K 105 actualidad
8 comentarios
9 1 0 K 105 actualidad
#2 Albarkas
Algo funciona mal cuando críos la montan muy parda y son inimputables. Tiene que haber una salida razonable a estos temas.
3 K 47
#3 tobruk1234
#2 La hay, pero el padre acaba preso.
3 K 45
#4 EISev
#3 o la madre, no seamos machistas
2 K 36
Ishkar #5 Ishkar
#2 No se cual es el recorrido para que estas niñas acaben en un reformatorio, que sería lo suyo. Igual la vía legal es otra. Asumo que, lógicamente, a prisión no se les puede mandar (que sería aquí el caso) por ser menores. Pero si no hay otro recorrido para ello, entonces si que muy mal.
1 K 19
Trigonometrico #6 Trigonometrico
#2 Las mentes más tiernas son impresionables por vídeos sexuales, y los niños tienen acceso demasiado fácil al porno.
0 K 11
#7 flixter
#2 pues claro que la hay: orden de alejamiento de 5 km de la niña y entre ellas, y prohibición de comunicarse entre ellas durante los proximos 3 años. Eso obliga a las familias a moverse de pueblo y en 2 años, porque la volveran a liar, de cabeza al reformatorio.
2 K 30
#8 soberao
#2 Será un trámite porque son menores pero los reformatorios y centros similares son para menores. Que no van a una cárcel pero hay "cárceles" adaptadas a estos casos...
0 K 14
#1 yokitolakaka
Multita para los padres y se acaban las tonterias
1 K 14

menéame