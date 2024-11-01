·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7667
clics
Trump se desorienta en acto oficial en Tokio y primera ministra de Japón acude en su ayuda
5450
clics
Ya sabemos lo que hizo Mazón
6280
clics
It’s the inequality, stupid (Es la desigualdad, imbécil)
3465
clics
Los mapas que muestran por dónde viaja la droga desde América Latina hasta EE.UU. (y cuánta llega por el Caribe)
5031
clics
Indignación tras las nuevas revelaciones de lo que hizo Mazón el día de la DANA: "Versióndefintivaestasí.pdf"
más votadas
488
Los países africanos sustituyen la red bancaria Swift por la china
323
Netanyahu ordena “bombardeos contundentes” en Gaza después de acusar a Hamás de violar el acuerdo
320
Se expone el papel de Microsoft en el primer genocidio del mundo impulsado por IA, en Gaza [ING]
295
LaLiga pide el bloqueo de IPs a nivel europeo y que las VPN estén obligadas a identificar al usuario
463
Israel bombardea Gaza de norte a sur tras acusar a Hamás de violar la tregua y orden de Netanyahu de responder con 'ataques contundentes'
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
42
clics
Archivada la denuncia por una presunta agresión sexual de dos niñas de 12 años a otra de seis al ser inimputables
Los supuestos ataques de las dos niñas de 12 años a otra de seis podrían haberse producido en los recreos y en el horario de la comida
|
etiquetas
:
vitoria
,
agresión sexual
,
menores
9
1
0
K
105
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
1
0
K
105
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Albarkas
Algo funciona mal cuando críos la montan muy parda y son inimputables. Tiene que haber una salida razonable a estos temas.
3
K
47
#3
tobruk1234
#2
La hay, pero el padre acaba preso.
3
K
45
#4
EISev
#3
o la madre, no seamos machistas
2
K
36
#5
Ishkar
#2
No se cual es el recorrido para que estas niñas acaben en un reformatorio, que sería lo suyo. Igual la vía legal es otra. Asumo que, lógicamente, a prisión no se les puede mandar (que sería aquí el caso) por ser menores. Pero si no hay otro recorrido para ello, entonces si que muy mal.
1
K
19
#6
Trigonometrico
#2
Las mentes más tiernas son impresionables por vídeos sexuales, y los niños tienen acceso demasiado fácil al porno.
0
K
11
#7
flixter
#2
pues claro que la hay: orden de alejamiento de 5 km de la niña y entre ellas, y prohibición de comunicarse entre ellas durante los proximos 3 años. Eso obliga a las familias a moverse de pueblo y en 2 años, porque la volveran a liar, de cabeza al reformatorio.
2
K
30
#8
soberao
#2
Será un trámite porque son menores pero los reformatorios y centros similares son para menores. Que no van a una cárcel pero hay "cárceles" adaptadas a estos casos...
0
K
14
#1
yokitolakaka
Multita para los padres y se acaban las tonterias
1
K
14
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente