Los árboles gigantes de el Amazonas son más resistentes al clima de lo que se creía [eng]

Los árboles más grandes del Amazonas están creciendo más y en mayor número, según un nuevo estudio que muestra cómo una selva tropical intacta puede ayudar a extraer dióxido de carbono de la atmósfera y secuestrarlo en la corteza, el tronco, las ramas y las raíces.

Un artículo, publicado el jueves en Nature Plants, fue una confirmación de que los árboles grandes están demostrando ser más resistentes al clima de lo que se creía anteriormente, y que la vegetación tropical no perturbada continúa actuando como un sumidero de carbono