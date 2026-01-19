edición general
¿Por qué las arañas tejen distinto en el espacio? La gravedad les plantea un gran problema

Las arañas tejen telas distintas en el espacio que en la Tierra. ¿A qué se debe esto? En la tierra suelan dejar la parte superior más corta pero en el espacio tejen sus telas de forma simétrica.

#1 Cuchifrito
Realmente los experimentos donde las tejieron se han hecho con gravedad (sobre el 90% de la de la tierra en la ISS), pero en caída libre
