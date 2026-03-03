edición general
Una aragonesa destapa otro escándalo sexual en la Policía Nacional: "Yo te los meto a ti cuando quiera"

La Audiencia Nacional juzgará a un superior y a otro compañero de la agente por la "pesadilla" que sufrió durante año y medio en una embajada española en el Norte de África.

