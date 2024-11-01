edición general
4 meneos
41 clics
Arabia Saudí y Emiratos Árabes importan millones de toneladas de arena cada año pese a vivir sobre desiertos inmensos

Arabia Saudí y Emiratos Árabes importan millones de toneladas de arena cada año pese a vivir sobre desiertos inmensos

Arabia Saudí y Emiratos Árabes, dos países asociados íntimamente con el desierto, importan cada año toneladas

| etiquetas: arena , emiratos , arabia , desierto
4 0 2 K 39 actualidad
8 comentarios
4 0 2 K 39 actualidad
javibaz #1 javibaz
Sin entrar a leer, la arena del desierto no vale para la construcción.
8 K 120
placeres #4 placeres *
#1 Lo dice el artículo demasiado de pasada, efectivamente que el mayor consumo de arena es con muchísima diferencia la construcción. Sinceramente es tan inexacto que da grima.

El hormigón necesita áridos de distintos tamaños, que no reaccionen con el cemento-atmósfera y sobre todo con una rugosidad ligeramente suficiente para engancharse entre sí y el cemento.

-Creo recordar que SA exporta arena de alta calidad....para vidrios y paneles solares.

La arena de las costas. NO SE USA PARA ningún proceso industrial mucho menos hormigón (demasiada sal y complica mucho la vida del hormigón), a veces se importa de relleno para sus proyectos marítimos pero bueno... decir que SA quiere conservar sus mares pues es un poco risible.
1 K 30
josde #5 josde
#1 Pero vale para playas.
0 K 7
rafaLin #8 rafaLin
#5 Demasiado fina, no haría falta ni un temporal para que el mar se la lleve, la brisa marina se la llevaría en pocos días.
0 K 9
Trigonometrico #2 Trigonometrico
Dubai necesitó dragar el mar con barcos para extraer arena del fondo para hacer sus islas palmera.
2 K 34
rafaLin #7 rafaLin *
#6 En Emiratos te clavan de 10000 a 500000 dirhams de multa por llevarte una botellita como souvenir con arena del desierto, unos 125000 euros, casi ná. No puedes ni mover piedras sin permiso.
2 K 30
rafaLin #3 rafaLin *
La arena del desierto está protegida, no pueden llevársela para construir ni para hacer playas artificiales.

Y es mucho más fina que la que se usa en las playas artificiales, si ya con la arena que usan (gruesa y apisonada), cada vez que hay oleaje se lleva media playa, con una arena tan fina no duraría ni 5 minutos.
0 K 9
josde #6 josde
#3 Como si les importara mucho a esos la protección
0 K 7

menéame