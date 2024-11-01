·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10735
clics
Espectadores airados por lo que le ha dicho Ana Rosa a Juanma Moreno tras el accidente de Adamuz: "Ruin"
8126
clics
Vito Quiles borra un lamentable tuit después de que un pasajero de uno de los trenes descarrilados le retrate: "Desinformando como la rata que eres"
4267
clics
Tras la colisión de trenes en España surge una pista en un arroyo
4673
clics
EE. UU.: Los guardias fronterizos de Trump enfurecen a la red: los abrigos recuerdan la oscura época nazi (Ale)
3732
clics
La hipótesis de un elemento desprendido del tren irrumpe en el accidente de Adamuz
más votadas
712
Un correo revela que Ribera Salud reutilizó hasta diez veces catéteres de un solo uso en su hospital público de Elche y ordenó hacerlo en Torrejón
520
Las exportaciones agrícolas israelíes se enfrentan a un inminente «colapso» debido al rechazo mundial de sus productos por el genocidio en Gaza [EN]
536
El fondo de pensiones de Dinamarca se deshará de bonos de EE UU tras las amenazas de Trump sobre Groenlandia
566
La defensa de la asistente de Begoña Gómez pide que se aplique al juez Peinado el método del Supremo que condenó al fiscal general del Estado
329
Carney en Davos: "Estamos ante el despertar de una realidad brutal"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
41
clics
Arabia Saudí y Emiratos Árabes importan millones de toneladas de arena cada año pese a vivir sobre desiertos inmensos
Arabia Saudí y Emiratos Árabes, dos países asociados íntimamente con el desierto, importan cada año toneladas
|
etiquetas
:
arena
,
emiratos
,
arabia
,
desierto
4
0
2
K
39
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
2
K
39
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
javibaz
Sin entrar a leer, la arena del desierto no vale para la construcción.
8
K
120
#4
placeres
*
#1
Lo dice el artículo demasiado de pasada, efectivamente que el mayor consumo de arena es con muchísima diferencia la construcción. Sinceramente es tan inexacto que da grima.
El hormigón necesita áridos de distintos tamaños, que no reaccionen con el cemento-atmósfera y sobre todo con una rugosidad ligeramente suficiente para engancharse entre sí y el cemento.
-Creo recordar que SA exporta arena de alta calidad....para vidrios y paneles solares.
La arena de las costas. NO SE USA PARA ningún proceso industrial mucho menos hormigón (demasiada sal y complica mucho la vida del hormigón), a veces se importa de relleno para sus proyectos marítimos pero bueno... decir que SA quiere conservar sus mares pues es un poco risible.
1
K
30
#5
josde
#1
Pero vale para playas.
0
K
7
#8
rafaLin
#5
Demasiado fina, no haría falta ni un temporal para que el mar se la lleve, la brisa marina se la llevaría en pocos días.
0
K
9
#2
Trigonometrico
Dubai necesitó dragar el mar con barcos para extraer arena del fondo para hacer sus islas palmera.
2
K
34
#7
rafaLin
*
#6
En Emiratos te clavan de 10000 a 500000 dirhams de multa por llevarte una botellita como souvenir con arena del desierto, unos 125000 euros, casi ná. No puedes ni mover piedras sin permiso.
2
K
30
#3
rafaLin
*
La arena del desierto está protegida, no pueden llevársela para construir ni para hacer playas artificiales.
Y es mucho más fina que la que se usa en las playas artificiales, si ya con la arena que usan (gruesa y apisonada), cada vez que hay oleaje se lleva media playa, con una arena tan fina no duraría ni 5 minutos.
0
K
9
#6
josde
#3
Como si les importara mucho a esos la protección
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
El hormigón necesita áridos de distintos tamaños, que no reaccionen con el cemento-atmósfera y sobre todo con una rugosidad ligeramente suficiente para engancharse entre sí y el cemento.
-Creo recordar que SA exporta arena de alta calidad....para vidrios y paneles solares.
La arena de las costas. NO SE USA PARA ningún proceso industrial mucho menos hormigón (demasiada sal y complica mucho la vida del hormigón), a veces se importa de relleno para sus proyectos marítimos pero bueno... decir que SA quiere conservar sus mares pues es un poco risible.
Y es mucho más fina que la que se usa en las playas artificiales, si ya con la arena que usan (gruesa y apisonada), cada vez que hay oleaje se lleva media playa, con una arena tan fina no duraría ni 5 minutos.