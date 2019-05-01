Los árabes anónimos que salvaron las vidas de judíos durante el Holocausto

El Centro de Conmemoración del Holocausto, Yad Vashem, de Israel ha honrado a más de 28.000 no judíos por arriesgar sus vidas para salvar vidas judías durante el Holocausto, pero solo un árabe ha obtenido el título de "justo" con el que la institución reconoce a quienes con su heroísmo y generosidad ayudaron a algún judío a escapar del exterminio nazi. Sin embargo, el doctor Rob Satloff, director ejecutivo del Washington Institute, en Estados Unidos, recopiló muchas historias de norteafricanos que ayudaron a judíos durante la Segunda Guerra...
| etiquetas: árabes , judíos , holocausto
