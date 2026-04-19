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“Aquí vive gente”: ni la catástrofe nuclear ni la invasión rusa han conseguido acabar con Chernóbil

“Aquí vive gente”: ni la catástrofe nuclear ni la invasión rusa han conseguido acabar con Chernóbil

40 años después del accidente, algunos vecinos siguen negándose a abandonar el lugar, incluso tras la ocupación de la zona por parte del Ejército de Putin en 2022. Visitamos el área de exclusión y escuchamos el relato de quienes allí resisten

| etiquetas: chernobil , reportaje
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6 comentarios
5 1 0 K 73 actualidad
josde #1 josde
40 años ya desde que paso ese accidente nuclear, parece que no les afecta mucho a primera vista la radiactividad.
3 K 28
#2 gadish
#1 espera que te viene el clásico comentario del que no tiene ni puta idea: "segura y limpia".

Como cuando hablan de tirar el agua de Fukushima "y es agua radioactiva", pero les preguntas la dosis o los isótopos, y ni puta idea. Como si diluyes un plátano en en río, y ala! ya tienes un río radioactivo :-D
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josde #3 josde
#2 Se te olvida poner y barata.
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johel #4 johel
#1 A eso se le llama "sesgo del superviviente"
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#6 Horkid
#1 Los muertos no se ven, porque ya no están presentes. No se acuerdan de los niños con malformaciones terribles que se ingresaban en orfanatos,? ¿Qué habrá sido de ellso con la guerra? Y los niños de Chernobyl que venían los veranos a España. Y todos los niños que fueron tratados en Cuba,....
Los muertos
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menéame