“Aquí vive gente”: ni la catástrofe nuclear ni la invasión rusa han conseguido acabar con Chernóbil

40 años después del accidente, algunos vecinos siguen negándose a abandonar el lugar, incluso tras la ocupación de la zona por parte del Ejército de Putin en 2022. Visitamos el área de exclusión y escuchamos el relato de quienes allí resisten
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Como cuando hablan de tirar el agua de Fukushima "y es agua radioactiva", pero les preguntas la dosis o los isótopos, y ni puta idea. Como si diluyes un plátano en en río, y ala! ya tienes un río radioactivo
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Los muertos