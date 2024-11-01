edición general
Aquel 28 de agosto en Washington

En 1963, un 28 de agosto, el pastor Martin Luther King, delante del monumento dedicado a Abraham Lincoln en el Mall de Washington, pronunció su discurso más famoso y, probablemente, uno de los más icónicos de la historia: "Yo tengo un sueño". Fueron con exactitud 1.666 palabras, para desahogo de los supersticiosos, en los que el pastor inauguró una nueva forma de comunicación política donde la emoción venció definitivamente a la razón.

reithor #1 reithor
La emoción Y la razón vencieron a la sinrazón.
Pacofrutos #4 Pacofrutos
No, no hay registros o información disponible que afirme que Martin Luther King no pudo dormir la noche anterior a su famoso discurso "Yo tengo un sueño". Si bien hubo debates sobre el contenido del discurso y su asesoramiento lo animó a incorporar la frase "Yo tengo un sueño", que no estaba originalmente en el guion preparado, no hay evidencia de que su insomnio fuera un factor en ese momento.
Supercinexin #2 Supercinexin
Artículo que peca exactamente de aquello que pretende denunciar en "los políticos": discurso totalmente hueco, aplicable a cualquier político y a cualquier partido porque, ya se sabe, "son todos iguales", y que no dice absolutamente nada en concreto ni propone solución alguna a esos supuestos problemas que menciona.

Seguro que a la gente le encanta :-D Filosofía actual para gente moderna.
Dene #3 Dene
Un magnífico discurso que sigue vigente hoy en día. Lo ley por primera vez con 15 años y lo vi en video más mayor. Poco ha cambiado.
SuperPollo #5 SuperPollo
Tenéis que escucharlo, al menos una vez en la vida
