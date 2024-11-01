Aquel 28 de agosto en Washington

En 1963, un 28 de agosto, el pastor Martin Luther King, delante del monumento dedicado a Abraham Lincoln en el Mall de Washington, pronunció su discurso más famoso y, probablemente, uno de los más icónicos de la historia: "Yo tengo un sueño". Fueron con exactitud 1.666 palabras, para desahogo de los supersticiosos, en los que el pastor inauguró una nueva forma de comunicación política donde la emoción venció definitivamente a la razón.