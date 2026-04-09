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Un apuñalamiento en un vagón de tren obliga a cortar la R1 entre Santa Susanna y Pineda

Un apuñalamiento en un vagón de tren obliga a cortar la R1 entre Santa Susanna y Pineda

Una persona resulta herida en la pelea mientras el resto de viajeros saltan a las vías.

| etiquetas: rodalies , apuñalamiento
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