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Las apuestas sobre un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán muestran indicios de información privilegiada, según los expertos. [ENG]

Las apuestas sobre un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán muestran indicios de información privilegiada, según los expertos. [ENG]

Varias cuentas en la plataforma en línea Polymarket realizaron apuestas sobre un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana que parecían mostrar signos de información privilegiada.

| etiquetas: irán , eeuu , guerra
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4 comentarios
5 2 1 K 60 actualidad
#3 Pitchford
No apuestes sobre el futuro, a no ser que tengas información privilegiada o que estés aburrido y no sepas donde tirar tu fortuna..
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Robus #4 Robus
Van 5 euros a que Trump ya ha apostado... :roll:
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nopolar #2 nopolar
y la bolsa
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menéame