La apuesta de Khalifa Haftar por la presidencia en Libia

La apuesta de Khalifa Haftar por la presidencia en Libia

El mariscal Khalifa Haftar ha lanzado una "movilización popular" para tratar de desacreditar a la ONU y elevarse a la presidencia de Libia.

