Apple y la reconfiguración de su cadena de suministro: India, Vietnam y África en el horizonte

Apple ha iniciado una de las mayores transformaciones en su historia de fabricación. Tras décadas dependiendo casi en exclusiva de China, la compañía de Cupertino ha acelerado la diversificación de su cadena de suministro, motivada por los aranceles estadounidenses, la tensión geopolítica y la necesidad de reducir riesgos. El nuevo plan no solo implica trasladar líneas de producción a países como India y Vietnam, sino también imponer a los proveedores un mayor nivel de automatización obligatoria.

Khadgar #1 Khadgar
Un segundo, querrá decir Estados Unidos ¿no? Si hasta le dieron un regalo a Trump y todo. No le irán a hacer ese feo ahora ¿no? :troll:
javibaz #2 javibaz
Ni un país africano va a querer esas fábricas, es ponerlas y automáticamente suben los aranceles en USA.
Khadgar #4 Khadgar
#2 Apple invirtio más de doscientos mil millones de dólares en China en cinco años, desde 2016 hasta 2021. Me parece que más de un país africano no le haría ascos a Apple.

www.cnet.com/tech/mobile/apple-invested-at-least-275-billion-in-china-
Connect #5 Connect
#2 África incluye Sudáfrica y Marruecos. Son países donde ya se fabrica mucho producto occidental. Marruecos de hecho este 2025 cerrará con más de un millón de coches fabricados superando a países como Italia.

Fabricar un Apple no es como fabricar un Dacia, pero Marruecos se está poniendo mucho las pilas. Y Etiopía por ejemplo hasta que comenzó la guerra de los Tigrys también con un gran crecimiento económico gracias a las nuevas fábricas. Pero casualmente los Tigrys recibieron un buen paquete de armamento y jodieron ese crecimiento.

A África le queda un montón. Pero se van algunos casos de crecimiento.

Ruanda es otro ejemplo.
crycom #6 crycom
#5 Suerte esperando que su logística compense llevar parte de la producción o ensamblaje de iphones a África.
#3 bibubibu
En cuanto se entere el trumpetas, esos países se pueden dar por jodidos al tragar aranceles hasta por respirar. No se si alguno aceptará el regalo envenenado de Apple.
