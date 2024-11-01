Apple y la reconfiguración de su cadena de suministro: India, Vietnam y África en el horizonte

Apple ha iniciado una de las mayores transformaciones en su historia de fabricación. Tras décadas dependiendo casi en exclusiva de China, la compañía de Cupertino ha acelerado la diversificación de su cadena de suministro, motivada por los aranceles estadounidenses, la tensión geopolítica y la necesidad de reducir riesgos. El nuevo plan no solo implica trasladar líneas de producción a países como India y Vietnam, sino también imponer a los proveedores un mayor nivel de automatización obligatoria.