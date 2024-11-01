edición general
Apple prohibió una aplicación que simplemente archivaba vídeos de abusos cometidos por ICE. (ENG)

Apple ha eliminado una aplicación para conservar TikToks, carretes de Instagram, reportajes de noticias y vídeos que documentan abusos cometidos por el ICE. La aplicación, llamada Eyes Up, difiere de otras aplicaciones prohibidas, como ICEBlock, que estaban diseñadas para informar en tiempo real sobre avistamientos de funcionarios del ICE con el fin de alertar a las comunidades locales. Eyes Up, por su parte, era más bien un servicio de agregación que reunía información para conservar pruebas.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Ya tan los chinos censurando los abusos del gobierno.
16 K 211
Sr.No #3 Sr.No *
Queda lejos Saint Denis.

www.youtube.com/watch?v=2zfqw8nhUwA
0 K 16
#2 sliana
es que no hay nada mas blanquito que apple. y como vende en todo el mundo, no importa que deporten a sus clientes, siempre tendran una tienda cerca.
0 K 7

