6



Apple amenaza con no traer algunos de sus productos a Europa por las normas antimonopolio
La compañía dice que “no puede resolver” todos los requisitos de Bruselas para los gigantes digitales, que podrían forzarla “a dejar de enviar productos a la UE”
|
etiquetas
:
apple
,
bruselas
,
aranceles
,
exportaciones
19 comentarios
#1
frankiegth
*
#0
. Con patatas se los coman.
12
K
127
#15
albx
#1
O con sobres.
1
K
9
#2
meroespectador
No hay cojones.
9
K
89
#4
manuelpepito
¿Que mierda de amenaza es esa?
4
K
50
#3
Veelicus
Ojala
5
K
48
#6
capitan.meneito
po fale.
2
K
35
#10
LostWords
Esa amenaza ya la usó Meta. Al final un mercado tan grande como el Europeo es muy dificil de sustituir.
Es mas, teniendo en cuenta que están de capa caida con el Chino, no creo que les interese perder mas mercados.
2
K
31
#8
Lyovin81
Que se metan su basura sobrepreciada por el culo junto con el sistema operativo ese mierdoso que es una jaula de oro para tontos.
2
K
26
#9
Hoypuedeserungrandia
¿ Y si dejan de enviar sus productos a Europa que piensan hace con ellos ? Menuda amenaza de mierda.
1
K
20
#7
JanSolo
A mí no me afecta en absoluto porque siempre busco la mejor relación calidad precio y en eso ellos están los últimos.
1
K
19
#12
FueraSionistasdeMeneame
Oh no! Anyway...
1
K
18
#5
Aokromes
oh vaya, menuda lastima que los pijos o postureros no puedan comprarse el ultimo producto de la manzana podrida.
1
K
17
#14
jm22381
Traducción: Voy a lanzar un competidor de los Amazon Echo y los Google Nest pero Siri es tan tonta que mejor empezamos con el producto sólo en EEUU y en inglés pero decimos que no lo lanzamos en Europa porque la malvada UE no nos deja hacer lo que queremos.
0
K
15
#13
EISev
El MacBook Air M4 no está mal para lo que vale. Otra cosa es que no te va a durar tantos años como los MacBook antiguos o los ThinkPad pero han ido haciéndolos más asequibles teniendo en cuenta la inflación
0
K
12
#17
pacote
Es un FAROL como el Empire State de grande.
En estos momentos Apple NO PUEDE PERMITIRSE el lujo de renunciar al mercado europeo, le gusten o no las normas antimonopolio de aquí.
Quizás como dicen en otros comentarios, quieran ocultar tras esta excusa su incapacidad de ofrecer un producto final como los de la competencia fuera de los EE.UU
0
K
9
#11
Yepyop
Urge cambiar Apple por Huawei, que es a día de hoy la mejor marca tecnológica del mundo.
Pero claro como no cotiza en bolsa y es una cooperativa comunista, vamos a ponerle sanciones y no dejarle entrar en nuestros mercados.
Plan sin fisuras, dejar que Apple nos mee en la cara cuando hay productos infinitamente mejores.
El mejor teléfono del planeta es - Huawei Mate XT 3000€s
El mejor portátil - Huawei Mate Fold 3500€s
Coches eléctricos de altísima gama - Huawei Aito 60000€
Plan a tres años de desarrollo de chips propios.
Todo esto no podemos comprarlo en occidente.
0
K
8
#16
founds
#11
yo estoy deseando que salgan sus gpus y que le den por el culo a Nvidia
0
K
6
#18
Robus
#11
No te digo yo que no, porque no entiendo... pero 3000€ por un teléfono ya puede ser bueno, ya...
0
K
12
#19
Nandove
*
Me rio de sus amenazas, como que van a dejar de vender a uno de los mercados mas grandes que tienen y dejar de ingestar datos de europa... que eso les da casi mas datos y dinero.
Y dejar que su cuota de mercado la ocupe un competidor....
0
K
6
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
