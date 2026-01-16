edición general
El apoyo de Salvador Illa impulsa la consolidación del Besart, referente mundial del arte al aire libre

El president de la Generalitat, alabó el museo contemporáneo en las paredes del parque fluvial del Besòs como termómetro de la transformación del país

