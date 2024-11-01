El apoyo a Mazón estalla en la cara de Feijóo un año después: aplausos y abrazos convertidos en silencio

El líder del Partido Popular ató su destino al president de la Generalitat con su "orgulloso" respaldo. Desde que la tragedia sacudió a la Comunitat Valenciana en aquel fatídico 29 de octubre de 2024, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ligó su destino a la continuidad de un Carlos Mazón que ya daba visos de tambalearse entre sus propias contradicciones. La inseguridad del barón no provocó la bajada del pulgar en Génova, sino todo lo contrario. Desde la dirección nacional sólo llegaban buenas palabras y declaraciones bañadas....