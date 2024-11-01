edición general
El apoyo a Mazón estalla en la cara de Feijóo un año después: aplausos y abrazos convertidos en silencio

El líder del Partido Popular ató su destino al president de la Generalitat con su "orgulloso" respaldo. Desde que la tragedia sacudió a la Comunitat Valenciana en aquel fatídico 29 de octubre de 2024, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ligó su destino a la continuidad de un Carlos Mazón que ya daba visos de tambalearse entre sus propias contradicciones. La inseguridad del barón no provocó la bajada del pulgar en Génova, sino todo lo contrario. Desde la dirección nacional sólo llegaban buenas palabras y declaraciones bañadas....

Milmariposas
Yo me he imagino alguna conversación entre los dos y yo creo más bien que es Mazón quien le chulea al pichafloja de Fakejoo, en plan: "No me puedes obligar a dimitir porque sé muchas cosas que te harían caer a ti también...). Y el pichafloja acojonao, porque no se impone "porque no quiere".

Menudos payasos.
Antipalancas21
Feijóo metió bien la pata dándole apoyo total a ese impresentables de Mazon, que pronto le van a hacer un Casado, por ahora se libra porque no hay nadie en el PP dispuesto a ocupar sus sillón de lider.
ur_quan_master
#1 No menosprecies la cantidad de inmundicia que es capaz de procesar el PP gracias a las tragaderas de sus votantes.
almadepato
El problema que tienen es que un año después no han topado con un juez que se pliegue al ocultismo de lo sucedido.
albx
Fue Feijoo el que obligó a Mazón a meterse en ese berenjenal para atacar a Sánchez. No le queda otra que apoyarlo.
www.youtube.com/watch?v=MXYRGC_O9A4
Antipalancas21
#2 Pues ahora que pague las consecuencias también, es cómplice de esas 229 muertes.
