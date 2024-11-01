"Apocalypse Early Warning System", traducido Sistema de alerta temprana del Apocalipsis [eng]

Ante la inminencia de un apocalipsis nuclear, sospechamos que muchas personas con acceso a aviones privados volarán inmediatamente para escapar de los centros urbanos. Este sitio web vigila este indicador en tiempo real. El nivel de emergencia actual se reporta en una escala del 1 al 5, donde 5 indica un probable apocalipsis inminente. Creado por Kyle McDonald. GitHub / Notificaciones de Telegram / RSS / Bot de Discord. Nivel de Emergencia 1/5: con 568/31.451 aviones en el aire, 6882 personas vip en el aire como máximo. Desviación: -45 (-0,9σ)